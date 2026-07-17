Mentir lo Mínimo, Espace Vélodrome, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

Mentir lo Mínimo Jeudi 5 novembre, 20h00 Espace Vélodrome

Plein tarif : 25.- / Tarif réduit 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Le sujet de ce spectacle est le voyage de trois corps – celui d’une femme, d’un homme et d’un vélo – et de leur dépouillement pour arriver à l’essentiel : le corps lui-même. Ce corps dans lequel on vit et avec lequel nous entretenons une relation. Cette relation est-elle confortable pour vous ? La changeriez-vous ?

Amanda et Alejo forment avec leur deux-roues un véritable trio. Ils osent tout pour offrir une chorégraphie spectaculaire faite de voltiges et d’acrobaties, pour célébrer l’amour de soi et des autres.

Alejo et Amanda se rencontrent en 2015 à Barcelone et créent la Cie Alta Gama. Ils travaillent à la frontière du cirque, du théâtre et de la musique et placent l’expérience du public au cœur de sa création. Mentir lo Mínimo (2021), s’inspire du courant minimaliste et travaille avec subtilité la question du corps.

Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux retardataires, sans remboursement ni échange.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 62, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-culturelle-26-27-ZWF6WFKPEJ »}]

Entre prouesses acrobatiques et poésie minimaliste, Mentir lo Mínimo célèbre le corps, le mouvement et l’acceptation de soi.

Matias Chiofalo