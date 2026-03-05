Menu Fête de l’Asperge au Bistro’Baya Capbreton
Menu Fête de l’Asperge au Bistro’Baya Capbreton mardi 17 mars 2026.
Menu Fête de l’Asperge au Bistro’Baya
85, Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-29
2026-03-17
Du 17 au 29 mars 2026, notre Chef sublime l’asperge dans le cadre de l’événement landais Asperges en Fête. 30 chefs, 1 produit d’exception, et une même passion du goût… dont le BAYA
Menu spécial 45€ personne
– Duo d’asperges vertes & blanches
Vinaigrette délicatement truffée, crème onctueuse de brebis
– Côtelette d’agneau rôtie & épaule longuement confite
Asperges vertes braisées, sauce béarnaise maison
– Panna cotta d’asperges blanches
Asperge confite à l’orange, notes fraîches et légèrement acidulées
Une parenthèse printanière, locale et gourmande face à l’océan. .
85, Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 80 00 reservation@baya-hotel-capbreton.com
English : Menu Fête de l’Asperge au Bistro’Baya
From March 17 to 29, 2026, our Chef will be sublimating asparagus as part of the Landes Asperges en Fête event. 30 chefs, 1 exceptional product, and the same passion for taste? including BAYA
Special menu ? 45? person
