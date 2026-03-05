Menu Fête de l’Asperge au Bistro’Baya Capbreton

Menu Fête de l’Asperge au Bistro’Baya

85, Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-29

Du 17 au 29 mars 2026, notre Chef sublime l’asperge dans le cadre de l’événement landais Asperges en Fête. 30 chefs, 1 produit d’exception, et une même passion du goût… dont le BAYA

Menu spécial 45€ personne

– Duo d’asperges vertes & blanches

Vinaigrette délicatement truffée, crème onctueuse de brebis

– Côtelette d’agneau rôtie & épaule longuement confite

Asperges vertes braisées, sauce béarnaise maison

– Panna cotta d’asperges blanches

Asperge confite à l’orange, notes fraîches et légèrement acidulées

Une parenthèse printanière, locale et gourmande face à l’océan. .

85, Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 80 00 reservation@baya-hotel-capbreton.com

English : Menu Fête de l’Asperge au Bistro’Baya

From March 17 to 29, 2026, our Chef will be sublimating asparagus as part of the Landes Asperges en Fête event. 30 chefs, 1 exceptional product, and the same passion for taste? including BAYA

Special menu ? 45? person

