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AGENDA · Saint-André

MERCAT DE SANT ANDREU Saint-André

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-André

MERCAT DE SANT ANDREU Saint-André

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
66690 Saint-André
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-André

MERCAT DE SANT ANDREU

Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Marché de producteurs et d’artisans locaux. 10h Marche pour Alzheimer.
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Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 23 

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English :

Local Farmers’ and Artisans’ Market. 10 a.m.: Walk for Alzheimer’s.

L’événement MERCAT DE SANT ANDREU Saint-André a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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