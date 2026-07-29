Informations pratiques

Saint-Chels

Mercatou à Saint-Chels

salle des fêtes Saint-Chels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez flâner sur le marché gourmand de Saint-Chels et rencontrer des producteurs passionnés qui vous feront découvrir les saveurs authentiques de notre terroir.

Une belle occasion de partager un moment convivial et de déguster des produits de qualité.

Profitez du salon du livre pour découvrir la littérature de terroir et faire de belles randonnées ( découverte botanique et géologique, puis en nocturne).

Venez flâner sur le marché gourmand de Saint-Chels et rencontrer des producteurs passionnés qui vous feront découvrir les saveurs authentiques de notre terroir.

Une belle occasion de partager un moment convivial et de déguster des produits de qualité.

Profitez du salon du livre pour découvrir la littérature de terroir et faire de belles randonnées ( découverte botanique et géologique, puis en nocturne).

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salle des fêtes Saint-Chels 46160 Lot Occitanie mairie.stchels@wanadoo.fr

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English :

Come stroll through the Saint-Chels gourmet market and meet passionate producers who will introduce you to the authentic flavors of our region.

A wonderful opportunity to enjoy a friendly atmosphere and sample high-quality products.

Take advantage of the book fair to discover local literature and go on some beautiful hikes (botanical and geological exploration, followed by a night hike).

L’événement Mercatou à Saint-Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Figeac