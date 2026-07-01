Mercredi Bingo # 2, Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux, Rennes
mercredi 22 juillet 2026 · Prairies St Martin - Capitainerie des P'tits Bateaux · Rennes
Informations pratiques
Mercredi Bingo # 2 Mercredi 22 juillet, 18h30 Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Ille-et-Vilaine
3€ la carte, 5€ les 2 et 6€ les 3 ; pas plus de 4 cartes par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T18:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T18:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:00:00+02:00
Début à 18h30, 3€ la carte, 5€ les 2 et 6€ les 3 ; pas plus de 4 cartes par personne.
Paiement en CB ou espèces.
Pas de réservation possible, les premiers arrivés seront les premiers servis.
136 cartes maximum.
6 lots à gagner + mini-jeux et goodies !
Copains, musique , bières , planches apéro et petite restauration , bonne ambiance et convivialité
Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Les P’tits Bateaux – Rennes & La Capitainerie, Canal Saint-Martin, Rennes, France Rennes 35000 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
Bingo à La Capitainerie
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