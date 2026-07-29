Mercredi c’est ludo Palais des Congrès Parthenay
mercredi 7 octobre 2026 · Palais des Congrès · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Mercredi c’est ludo
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Nouveau rendez-vous proposé par la ludothèque.
Venez jouer dans le hall du premier étage au Palais des congrès. Anne, Cathy et Claire, vos ludothécaires, aménagent des espaces de jeux un espace bébé, un espace imitation et un espace jeux de société.
Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous !
N’oubliez pas, vous avez la possibilité de réserver et venir récupérer vos jeux préférés les mercredis et samedis. .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Mercredi c’est ludo
L’événement Mercredi c’est ludo Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine
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