Mercredi c’est patrimoine ! Mon temple de Vésone Tour de Vésone Périgueux

Périgueux

Mercredi c’est patrimoine ! Mon temple de Vésone

Tour de Vésone 3 rue Claude Bernard Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Découvre la légende de la Tour de Vésone puis, tel un archéologue, relève les indices pour mieux saisir sa véritable histoire et la restituer en images.

Réservation à l’Office de Tourisme Destination Périgueux (9 bis place du Coderc 24000 Périgueux) .

Tour de Vésone 3 rue Claude Bernard Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Mercredi c’est patrimoine ! Mon temple de Vésone

L’événement Mercredi c’est patrimoine ! Mon temple de Vésone Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux