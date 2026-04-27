Mercredi c’est patrimoine ! Mon temple de Vésone Tour de Vésone Périgueux
Mercredi c’est patrimoine ! Mon temple de Vésone Tour de Vésone Périgueux mercredi 24 juin 2026.
Périgueux
Mercredi c’est patrimoine ! Mon temple de Vésone
Tour de Vésone 3 rue Claude Bernard Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Découvre la légende de la Tour de Vésone puis, tel un archéologue, relève les indices pour mieux saisir sa véritable histoire et la restituer en images.
Réservation à l’Office de Tourisme Destination Périgueux (9 bis place du Coderc 24000 Périgueux) .
Tour de Vésone 3 rue Claude Bernard Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mercredi c’est patrimoine ! Mon temple de Vésone
L’événement Mercredi c’est patrimoine ! Mon temple de Vésone Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Sur les toîts Visites guidées Périgueux 27 avril 2026
- Atelier radio battle goguette Théâtre de l’Odyssée Périgueux 29 avril 2026
- Odyssée RADIO PIRATE Théâtre le Palace Périgueux 29 avril 2026
- Fêtes de Saint-Georges Périgueux 30 avril 2026
- Odyssée BALLAKÉ SISSOKO & PIERS FACCINI Théâtre l’Odyssée Périgueux 30 avril 2026