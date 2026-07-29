Mercredi, c’est patrimoine ! Photos d’architectures Tour de Vésone Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Mercredi, c’est patrimoine ! Photos d’architectures

Tour de Vésone 3 Rue Claude Bernard Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Les dessins et les photos de la ville et de ses bâtiments sont parfois les seuls traces du passé qu’il nous reste. Ces images sont de véritables capsules pour le futur, souvenirs d’une période. A vous de créer votre propre souvenir photographique d’une des architectures de la ville.

Rendez-vous Tour de Vésone (Jardin de Vesunna)

Gratuit pour les enfants, à partir de 4 ans. .

Tour de Vésone 3 Rue Claude Bernard Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Mercredi, c’est patrimoine ! Photos d’architectures

L’événement Mercredi, c’est patrimoine ! Photos d’architectures Périgueux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Communal de Périgueux