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Mercredi créatif avec Manufactory Manufactory Le Havre

mercredi 9 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Manufactory
Adresse
115 Rue Richelieu
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Mercredi créatif avec Manufactory

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 13:30:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Tous les mercredis, Manufactory propose des ateliers créatifs

Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling… et bien d’autres encore ! Ces ateliers permettront de découvrir différentes techniques et support ! Différents ateliers créatifs viendront compléter l’offre pour réaliser d’autres objets et d’autres techniques.

Cette semaine, un mercredi aquarelle illustration

Pour les enfants, à partir de 6 ans Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité   .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97  manufactory@orange.fr

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English : Mercredi créatif avec Manufactory

L’événement Mercredi créatif avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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