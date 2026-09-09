Mercredi créatif du Moulin Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Mercredi créatif du Moulin

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09 18:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Le Moulin d’Eymet vous propose un atelier créatif La Gen Z bilingue avec Paola et Sammy.

Sur réservation. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Mercredi créatif du Moulin

L’événement Mercredi créatif du Moulin Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides