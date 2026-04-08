Mercredi de l’été #1 La Turballe
Mercredi de l’été #1 La Turballe mercredi 15 juillet 2026.
La Turballe
Mercredi de l’été #1
Quai Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Un monde de Jeux
10h30 12h Quai Saint-Pierre
Petits et grands pourront s’amuser avec les ateliers scientifiques des Savants Fous, les jeux en bois et le maquillage par Julie’s Beautie.
Atelier Cirque
10h30 11h30 Quai Saint-Pierre
Concert Y’a un canard dans l’public
11h45 12h30 Quai Saint-Pierre
Le groupe Ouistitibaba est venus divertir les enfants en leur chantant des histoires. Personnages loufoques, chansons ska-rock et chorégraphies farfelues pour un spectacle haut en couleurs. .
Quai Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
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L’événement Mercredi de l’été #1 La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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