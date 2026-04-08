La Turballe

Mercredi de l’été #1

Quai Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Un monde de Jeux

10h30 12h Quai Saint-Pierre

Petits et grands pourront s’amuser avec les ateliers scientifiques des Savants Fous, les jeux en bois et le maquillage par Julie’s Beautie.

Atelier Cirque

10h30 11h30 Quai Saint-Pierre

Concert Y’a un canard dans l’public

11h45 12h30 Quai Saint-Pierre

Le groupe Ouistitibaba est venus divertir les enfants en leur chantant des histoires. Personnages loufoques, chansons ska-rock et chorégraphies farfelues pour un spectacle haut en couleurs. .

Quai Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mercredi de l’été #1 La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44