Informations pratiques

Villeneuve-de-la-Raho

MERCREDI DES COPAINS SOIRÉE BLANCHE AU CAP DE FOUSTE

1 D39 Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 00:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Dress code Tout en Blanc! Sur réservation.

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1 D39 Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 91 04

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English :

Dress code: All white! By reservation only.

L’événement MERCREDI DES COPAINS SOIRÉE BLANCHE AU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-07-28 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME