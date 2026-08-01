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MERCREDI DES COPAINS WHAT THE FUN AU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho
mercredi 19 août 2026 · Villeneuve-de-la-Raho
Informations pratiques
Villeneuve-de-la-Raho
MERCREDI DES COPAINS WHAT THE FUN AU CAP DE FOUSTE
1 D39 Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 00:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Dresscode: Osez tout! Sur réservation.
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1 D39 Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 91 04
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English :
Dress Code: Be bold! By reservation only.
L’événement MERCREDI DES COPAINS WHAT THE FUN AU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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