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AGENDA · Lamballe-Armor

Mercredi des histoires 4 à 7 ans Bibliothèque Lamballe-Armor

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
14 Rue Père Ange Le Proust
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Mercredi des histoires 4 à 7 ans

Bibliothèque 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Un mercredi par mois, la bibliothèque propose aux enfants de plus de 4 ans, des lectures d’albums et de contes. Une invitation à découvrir des histoires pour rire, faire peur, voyager, rêver…   .

Bibliothèque 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 84 38 

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English :

L’événement Mercredi des histoires 4 à 7 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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