Mercredi du terroir Visite de la ferme pédagogique La Cerclerie Précigné
Mercredi du terroir Visite de la ferme pédagogique La Cerclerie Précigné mercredi 19 août 2026.
Précigné
Mercredi du terroir Visite de la ferme pédagogique La Cerclerie
La Cerclerie Précigné Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Visite de la ferme pédagogique La Cerclerie à Précigné
Laura et Antoine vont vous faire découvrir leur métier d’agriculteur (vente directe porc, veau, bœuf), la vie des animaux de la ferme pédagogique et la pratique de l’agriculture biologique. .
La Cerclerie Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Visit to the La Cerclerie educational farm in Précigné
L’événement Mercredi du terroir Visite de la ferme pédagogique La Cerclerie Précigné a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe