Précigné

Mercredi du terroir Visite de la ferme pédagogique La Cerclerie

La Cerclerie Précigné Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Visite de la ferme pédagogique La Cerclerie à Précigné

Laura et Antoine vont vous faire découvrir leur métier d’agriculteur (vente directe porc, veau, bœuf), la vie des animaux de la ferme pédagogique et la pratique de l’agriculture biologique. .

La Cerclerie Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to the La Cerclerie educational farm in Précigné

L’événement Mercredi du terroir Visite de la ferme pédagogique La Cerclerie Précigné a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe