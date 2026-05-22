Ravivez le manoir de Sourches, Manoir de Sourches, Précigné

Informations pratiques

Ravivez le manoir de Sourches 19 et 20 septembre Manoir de Sourches Sarthe

Participation : 5 euros par adulte

Etudiant : demi – tarif

Gratuit jusqu’à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les visites se font toujours en compagnie d’un guide.

Ces visites, qui durent environ une heure, abordent l’architecture médiévale à travers la visite de la cuisine-boulangerie et de la chapelle, et l’histoire des jardins à travers un parcours commenté du jardin médiéval, du jardin à la française et du jardin de roses.

Manoir de Sourches courtillers Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire http://manoir-de-sourches.info/ https://www.instagram.com/manoirdesourches/ Situé dans le bocage sabolien dans le Haut Anjou, le Manoir de Sourches, entouré de ses douves et de ses jardins, forme un ensemble architectural complet, autour d’une motte féodale. Il a été stratégiquement établi au centre d’un triangle formé par Sablé-sur- Sarthe, Précigné et Louailles.

Précieux témoin de la vie d’un seigneur de province au Moyen-Âge, il a peu subi de transformations au cours des siècles.

Un travail de restauration de longue haleine est en cours depuis 1992. L’objectif est de révéler le caractère authentique des lieux.

En 2001, le Manoir de Sourches s’est vu décerner un prix par l’association « Vieilles maisons françaises» qui a salué ainsi le courage, la compétence et la ténacité de ses propriétaires pour leur travail de sauvegarde. Accès:

De Sablé-sur-Sarthe, prendre la D24 en direction de Précigné puis la D263 jusqu’à Courtillers. Contourner l’Église de Courtillers, puis – tout de suite à votre gauche – emprunter le Chemin de Sourches pendant 2 kms.

De Louailles, prendre la D53 en direction de Précigné. Après environ 2 kms, prendre à votre droite la Route de Guermont pendant 2 kms.

De Précigné, prendre la D53 en direction de Louailles. Après environ 4 kms, prendre à votre gauche la Route de Guermont pendant 2 kms.

Les visites se font toujours en compagnie d’un guide.

© manoir-de-sourches.info