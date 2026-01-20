Monroe Récital de Chants Sacrés Précigné

Monroe Récital de Chants Sacrés

12 rue du Chanoine Calendini Précigné Sarthe

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Elle possède une voix rare, d’une pureté et d’une puissance bouleversantes.

12 rue du Chanoine Calendini Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire contact@academiemusicaledeliesse.fr

She possesses a rare voice of overwhelming purity and power.

