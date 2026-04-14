Visite d’une suite de jardins autour d’un manoir du XIII et XIV siècle, le grand sourches 72300 Précigné, Précigné
Visite d’une suite de jardins autour d’un manoir du XIII et XIV siècle, le grand sourches 72300 Précigné, Précigné samedi 6 juin 2026.
Visite d’une suite de jardins autour d’un manoir du XIII et XIV siècle 6 et 7 juin le grand sourches 72300 Précigné Sarthe
Pas de limite de visiteurs tarif : 5 € par personne gratuit jusqu’à 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Visite d’une suite de jardins autour d’un manoir du XIII et XIV siècle :
jardin médiéval ; jardin régulier dit à la Française ; roseraie ; chambres de verdure ; petit arboretum.
le grand sourches 72300 Précigné 72300 précigné Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire http://manoir.de.sourches.info Visite d’une suite de jardins autour d’un manoir du XIII et XIV siècle : jardin médiéval ; jardin régulier dit à la Française ; roseraie ; chambres de verdure ; petit arboretum . Accès par Courtillier chemin de Sourches . Autoroute A11 sortie n°10 . Parking sur place
Visite d’une suite de jardins autour d’un manoir du XIII et XIV siècle :
Guilbert Yves©
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