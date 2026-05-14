Précigné

Rdv aux jardins Jardin du Manoir de Sourches

Sourches Précigné Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Manoir de Sourches ensemble médiéval du 13ème au 15ème siècle entouré de ses jardins.

Ensemble de petits jardins, médiéval, courtois, médicinal, secret, classique, jardin de roses anciennes et chambres de verdure. Outre un tunnel de verdure, on y retrouve des végétaux symboliques, charmilles, topiaires ainsi que de jeunes arbres de collection. .

Sourches Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 28 62 90 visites@manoir-de-sourches.info

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English :

Sourches Manor: medieval complex from the 13th to the 15th century surrounded by its gardens.

L’événement Rdv aux jardins Jardin du Manoir de Sourches Précigné a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe