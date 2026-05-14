Précigné

RDV aux Jardins Jardin Extraordinaire

2, clos des Fuselleries Précigné Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite du jardin extraordinaire “

Un moment de détente et de dépaysement. Plus d’une centaine de variétés de plantes vivaces.

Un jardin méditerranéen devant, travaillé à l’anglaise derrière avec un style à la française en son centre. .

2, clos des Fuselleries Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 64 90 36 59

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English :

Visit of the extraordinary garden

L’événement RDV aux Jardins Jardin Extraordinaire Précigné a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe