RDV aux Jardins Jardin Extraordinaire Précigné
RDV aux Jardins Jardin Extraordinaire Précigné samedi 6 juin 2026.
Précigné
RDV aux Jardins Jardin Extraordinaire
2, clos des Fuselleries Précigné Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Visite du jardin extraordinaire “
Un moment de détente et de dépaysement. Plus d’une centaine de variétés de plantes vivaces.
Un jardin méditerranéen devant, travaillé à l’anglaise derrière avec un style à la française en son centre. .
2, clos des Fuselleries Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 64 90 36 59
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English :
Visit of the extraordinary garden
L’événement RDV aux Jardins Jardin Extraordinaire Précigné a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe