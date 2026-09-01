Mercredi en famille Jeux de table et de plateau des enfants Écocentre du Périgord Saint-Pierre-de-Frugie

Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Jeux de table et de plateau des enfants

Écocentre du Périgord 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Venez vous familiariser avec de nouveaux jeux de société ou améliorez vos tactiques avec ceux que vous avez déjà essayés.

Venez vous familiariser avec de nouveaux jeux de société ou améliorez vos tactiques avec ceux que vous avez déjà essayés. .

Écocentre du Périgord 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie 24486 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille Jeux de table et de plateau des enfants

Come learn about new board games or hone your strategies with the ones you’ve already tried.

L’événement Mercredi en famille Jeux de table et de plateau des enfants Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-08-15 par Isle-Auvézère