Mercredi en famille Jeux de table et de plateau des enfants Écocentre du Périgord Saint-Pierre-de-Frugie
mercredi 30 septembre 2026 · Écocentre du Périgord · Saint-Pierre-de-Frugie
Informations pratiques
Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille Jeux de table et de plateau des enfants
Écocentre du Périgord 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Venez vous familiariser avec de nouveaux jeux de société ou améliorez vos tactiques avec ceux que vous avez déjà essayés.
Venez vous familiariser avec de nouveaux jeux de société ou améliorez vos tactiques avec ceux que vous avez déjà essayés. .
Écocentre du Périgord 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie 24486 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mercredi en famille Jeux de table et de plateau des enfants
Come learn about new board games or hone your strategies with the ones you’ve already tried.
L’événement Mercredi en famille Jeux de table et de plateau des enfants Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-08-15 par Isle-Auvézère