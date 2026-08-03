MERCREDI, JE CREE ! Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

MERCREDI, JE CREE !

Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09 11:30:00

Date(s) :

2026-09-09

{ lines :[ MERCREDI 09 , MERCREDI, JE CREE ! , 10h-11h30 > Atelier créatif 6-12 ans. Gratuit. , 4 rue Emile ZOLA 66 750 Saint-Cyprien, SAINT-CYPRIEN, 66750 ]}

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Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96

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English :

{ lines :[ WEDNESDAY, THE 9th , WEDNESDAY, I THINK! , 10:00 a.m.–11:30 a.m. > Creative workshop for ages 6–12. Free. , 4 rue Emile ZOLA 66 750 Saint-Cyprien, SAINT-CYPRIEN, 66750 ]}

L’événement MERCREDI, JE CREE ! Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-31 par OT DE SAINT CYPRIEN