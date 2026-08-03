MERCREDI, JE CREE ! Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien
mercredi 9 septembre 2026 · Collections de Saint-Cyprien · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
MERCREDI, JE CREE !
Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 11:30:00
Date(s) :
2026-09-09
{ lines :[ MERCREDI 09 , MERCREDI, JE CREE ! , 10h-11h30 > Atelier créatif 6-12 ans. Gratuit. , 4 rue Emile ZOLA 66 750 Saint-Cyprien, SAINT-CYPRIEN, 66750 ]}
.
Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
{ lines :[ WEDNESDAY, THE 9th , WEDNESDAY, I THINK! , 10:00 a.m.–11:30 a.m. > Creative workshop for ages 6–12. Free. , 4 rue Emile ZOLA 66 750 Saint-Cyprien, SAINT-CYPRIEN, 66750 ]}
L’événement MERCREDI, JE CREE ! Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-31 par OT DE SAINT CYPRIEN
À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
- SPECTACLES VIVANTS Saint-Cyprien 3 août 2026
- EXPOSITION SYMPHONIE POUR UNE ÎLE DE YANNICK COIRRE CHEZ ARABESQUE Place de la République Saint-Cyprien 4 août 2026
- PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Rue Emile Zola Saint-Cyprien 4 août 2026
- VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien 4 août 2026
- PORT EN SCÈNE Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien 6 août 2026