Informations pratiques

Saint-Vigor-d’Ymonville

Mercredi nature de l’été Les petites bêtes de l’estuaire

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille pendant les mercredis des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature.

Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire

A l’occasion de ce mercredi nature, nous nous intéresserons aux petites bêtes qui se cachent dans l’estuaire. Libellules, coccinelles, vers de terre, cloportes ou encore punaises… Tant de petites bêtes discrètes, qui font peur, intriguent et qui sont si passionnantes. Équipé de loupes et de filets, vous partirez à la recherche de ces animaux qui volent, fourmillent et se tortillent, pour essayer de mieux les comprendre.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 6 ans Durée 2h

Prévoir bottes et vêtements de terrain

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

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English : Mercredi nature de l’été Les petites bêtes de l’estuaire

L’événement Mercredi nature de l’été Les petites bêtes de l’estuaire Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie