UT3P L’Ultra-Trail des 3 Ponts Abbaye de Valasse Saint-Vigor-d’Ymonville

Abbaye de Valasse 289 Rue de la Briarderie, Gruchet-le-Valasse Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

2026-09-18

L’Ultra Trail des 3 Ponts (ou UT3P) est un événement inédit en Normandie, offrant une aventure sportive unique à travers différentes courses adaptées à tous les niveaux. Son épreuve phare, un ultra trail de 175 km, relie les trois ponts emblématiques de la région, avec un départ et une arrivée dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye du Valasse.

Sur l’UT3P, plusieurs courses seront proposées

Le parcours UT3P (175 km) qu’il est possible de réaliser en solo, ou en équipe de 4.

Le parcours UT2P (90 km), réalisable en solo ou en duo.

Le parcours Open (20km)

Le parcours Access (9km)

Le parcours Marche Nordique (9km)

L’UT3P soutient l’association Vie et Espoir Née en Février 1986 au sein du Pavillon de pédiatrie de l’hôpital Charles Nicolle de Rouen, l’association Vie et Espoir, gérée uniquement par des bénévoles, soutient en Seine Maritime et dans l’Eure les enfants atteints de leucémie ou de tumeur cancéreuse, ainsi que leur famille.

Les inscriptions sont ouvertes et se passent sur le site web de l’UT3P: “ut3p.fr” .

Abbaye de Valasse 289 Rue de la Briarderie, Gruchet-le-Valasse Saint-Vigor-d’Ymonville 76210 Seine-Maritime Normandie contact@ut3p.fr

