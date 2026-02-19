Stage d’initiation à l’ornithologie Saint-Vigor-d’Ymonville

Stage d’initiation à l’ornithologie

Cette année encore, la Maison de l’Estuaire propose un stage d’initiation à l’ornithologie pour tout savoir sur nos amis à plumes.

Envie de mieux connaître les différentes espèces d’oiseaux qui fréquentent la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, d’apprendre à les identifier ? Alors la Maison de l’Estuaire vous propose un stage d’initiation à l’ornithologie. Parce que rien ne vaut la pratique, il s’articule autour de plusieurs séances d’observation sur le terrain, réparties au fil des saisons.

Avec notre animateur Mickaël derrière la lunette, vous découvrirez les particularités des principales espèces estuariennes mais aussi les bonnes pratiques et astuces à adopter pour les observer sans les déranger.

Le stage comporte 5 séances complémentaires, qui vous permettront de vous perfectionner dans la reconnaissance des oiseaux les matinées des 22/03, 03/05, 9/08, 17/10 et 5/12.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 8 ans Durée 3h

Prévoir bottes et jumelles

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

