Saint-Vigor-d’Ymonville

Sortie nature Découverte de la réserve au marais du Hode

Parking du Sentier du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une visite pédestre à la découverte de la réserve naturelle, au fil du sentier du marais du Hode.

Située au cœur de la Normandie, la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine s’étend sur plus de 8500 hectares entre espaces maritimes et terrestres, où se côtoient des écosystèmes riches et variés tels que les roselières, les prairies ou les mares de chasse. Ces milieux offrent ainsi aux espèces le cadre idéal pour se nourrir et se reproduire. La Maison de l’Estuaire vous invite à les découvrir, à l’occasion d’une balade guidée au fil du sentier du marais du Hode.

Rendez-vous au parking du Sentier du marais du Hode, à Saint-Vigor-d’Ymonville.

A partir de 7 ans Durée 2h30

Chaussures de marche

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Parking du Sentier du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

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English : Sortie nature Découverte de la réserve au marais du Hode

L’événement Sortie nature Découverte de la réserve au marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie