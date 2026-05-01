Saint-Vigor-d’Ymonville

Fête de la nature Phoques, vasières et roselières

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

À l’occasion d’une balade guidée à travers les marais, partez, à marée basse, à la découverte des grandes vasières où les oiseaux viennent se nourrir.

Au loin sur les bancs de sables, la chance et une bonne longue-vue vous permettront peut-être d’assister au repos des phoques.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 7 ans Durée 2h30

Prévoir des bottes

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

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English : Fête de la nature Phoques, vasières et roselières

L’événement Fête de la nature Phoques, vasières et roselières Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie