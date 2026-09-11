Mercredi on lit Médiathèque Le MIX Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Mercredi on lit

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Un moment pour rêver, écouter, et s’émerveiller à travers les histoires choisies par les bibliothécaires du service jeunesse.

Sur inscription.

A partir de 3 ans. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Mercredi on lit

L’événement Mercredi on lit Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn