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Mercredi on lit Médiathèque Le MIX Mourenx

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Le MIX · Mourenx

Mercredi on lit Médiathèque Le MIX Mourenx

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Le MIX
Adresse
2 avenue Charles Moureu
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Mercredi on lit

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Un moment pour rêver, écouter, et s’émerveiller à travers les histoires choisies par les bibliothécaires du service jeunesse.

Sur inscription.
A partir de 3 ans.   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Mercredi on lit

L’événement Mercredi on lit Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn

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