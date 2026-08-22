Informations pratiques

Thionville

Mercredi… On lit Spécial Semaine du Chien

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Dans le cadre de la Semaine Nationale du Chien, la librairie Tome 5 invite les enfants à un Mercredi on lit placé sous le signe de nos compagnons à quatre pattes.

Au programme une sélection d’albums autour des chiens, suivie d’un concours de dessin sur le thème À vos crayons, faites parler vos toutous ! .

Les jeunes artistes pourront laisser libre cours à leur imagination et proposer leur plus beau dessin. Les créations seront ensuite soumises au vote et le dessin gagnant sera récompensé par un petit cadeau.

Un rendez-vous ludique autour de la lecture, du dessin et de l’univers du chien.Tout public

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

As part of National Dog Week, the Tome 5 bookstore invites children to a “Wednesday Reading” event dedicated to our four-legged friends.

On the agenda: a selection of picture books about dogs, followed by a drawing contest on the theme “%AB Grab your pencils—let your pups speak! %BB.”

Young artists will be able to let their imaginations run wild and submit their best drawings. The entries will then be put to a vote, and the winning drawing will receive a small prize.

A fun event centered on reading, drawing, and the world of dogs.

L’événement Mercredi… On lit Spécial Semaine du Chien Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME