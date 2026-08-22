Mercredi… On lit Spécial Semaine du Chien Thionville
mercredi 30 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Mercredi… On lit Spécial Semaine du Chien
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Dans le cadre de la Semaine Nationale du Chien, la librairie Tome 5 invite les enfants à un Mercredi on lit placé sous le signe de nos compagnons à quatre pattes.
Au programme une sélection d’albums autour des chiens, suivie d’un concours de dessin sur le thème À vos crayons, faites parler vos toutous ! .
Les jeunes artistes pourront laisser libre cours à leur imagination et proposer leur plus beau dessin. Les créations seront ensuite soumises au vote et le dessin gagnant sera récompensé par un petit cadeau.
Un rendez-vous ludique autour de la lecture, du dessin et de l’univers du chien.Tout public
0 .
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
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English :
As part of National Dog Week, the Tome 5 bookstore invites children to a “Wednesday Reading” event dedicated to our four-legged friends.
On the agenda: a selection of picture books about dogs, followed by a drawing contest on the theme “%AB Grab your pencils—let your pups speak! %BB.”
Young artists will be able to let their imaginations run wild and submit their best drawings. The entries will then be put to a vote, and the winning drawing will receive a small prize.
A fun event centered on reading, drawing, and the world of dogs.
L’événement Mercredi… On lit Spécial Semaine du Chien Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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