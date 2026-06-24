Mercredis créatifs Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
Mercredis créatifs Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 1 juillet 2026.
Belleherbe
Mercredis créatifs
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26
Tous les mercredis de juillet, ainsi que le premier et le dernier du mois d’août, venez partager un moment créatif à la médiathèque. Ouvert et gratuit pour tous ! A partir de 5 ans. .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English : Mercredis créatifs
L’événement Mercredis créatifs Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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