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Mercredis créatifs Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Mercredis créatifs Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque de Belleherbe
Adresse
4 Rue de l'Eglise
Ville
25380 Belleherbe
Département
Doubs
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Belleherbe

Mercredis créatifs

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26

Tous les mercredis de juillet, ainsi que le premier et le dernier du mois d’août, venez partager un moment créatif à la médiathèque. Ouvert et gratuit pour tous ! A partir de 5 ans.   .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92  mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Mercredis créatifs

L’événement Mercredis créatifs Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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