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Visite d’une fruitière à comté et dégustation Fruitière du plateau de Belleherbe Belleherbe

Visite d’une fruitière à comté et dégustation Fruitière du plateau de Belleherbe Belleherbe vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Fruitière du plateau de Belleherbe

Adresse : 24 Grande Rue

Ville : 25380 Belleherbe

Département : Doubs

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belleherbe

Visite d’une fruitière à comté et dégustation

Fruitière du plateau de Belleherbe 24 Grande Rue Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-07 10:30:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-07 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-28

Assistez à la transformation du lait en comté, produit emblématique de notre région. De la traite à l’affinage, une visite au cœur d’une fruitière qui réveillera tous vos sens. Rendez-vous à 9h devant les Fruitières du Plateau de Belleherbe.
Places limitées, réservation obligatoire.   .

Fruitière du plateau de Belleherbe 24 Grande Rue Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 02 94 

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English : Visite d’une fruitière à comté et dégustation

L’événement Visite d’une fruitière à comté et dégustation Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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