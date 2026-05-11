Visite d’une fruitière à comté et dégustation Fruitière du plateau de Belleherbe Belleherbe

Belleherbe

Visite d’une fruitière à comté et dégustation

Fruitière du plateau de Belleherbe 24 Grande Rue Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-07 10:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-07 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-28

Assistez à la transformation du lait en comté, produit emblématique de notre région. De la traite à l’affinage, une visite au cœur d’une fruitière qui réveillera tous vos sens. Rendez-vous à 9h devant les Fruitières du Plateau de Belleherbe.

Places limitées, réservation obligatoire. .

Fruitière du plateau de Belleherbe 24 Grande Rue Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 02 94

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English : Visite d’une fruitière à comté et dégustation

L’événement Visite d’une fruitière à comté et dégustation Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE