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Bus ICAR et le podcast Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Bus ICAR et le podcast Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mardi 4 août 2026.

Lieu
Médiathèque de Belleherbe
Adresse
4 Rue de l'Eglise
Ville
25380 Belleherbe
Département
Doubs
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Belleherbe

Bus ICAR et le podcast

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Le bus de la médiathèque départementale, ICAR, s’arrêta à Belleherbe ! Au programme des animations autour des podcasts.
Ouvert à tous et gratuit ! A partir de 6 ans.   .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92  mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Bus ICAR et le podcast

L’événement Bus ICAR et le podcast Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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