Bus ICAR et le podcast Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mardi 4 août 2026.

Belleherbe

Bus ICAR et le podcast

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Le bus de la médiathèque départementale, ICAR, s’arrêta à Belleherbe ! Au programme des animations autour des podcasts.

Ouvert à tous et gratuit ! A partir de 6 ans. .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Bus ICAR et le podcast

L’événement Bus ICAR et le podcast Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE