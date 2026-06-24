Bus ICAR et le podcast Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
Bus ICAR et le podcast Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mardi 4 août 2026.
Belleherbe
Bus ICAR et le podcast
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Le bus de la médiathèque départementale, ICAR, s’arrêta à Belleherbe ! Au programme des animations autour des podcasts.
Ouvert à tous et gratuit ! A partir de 6 ans. .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English : Bus ICAR et le podcast
L’événement Bus ICAR et le podcast Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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