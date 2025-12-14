Merri- La grande messe à L’improviste Brive-la-Gaillarde
Merri- La grande messe à L’improviste Brive-la-Gaillarde samedi 19 septembre 2026.
Brive-la-Gaillarde
Merri- La grande messe à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
En osant l’impensable, une messe pas catholique !
Une célébration iconoclaste et divertissante qui déchaîne les fous rires et les passions !
Avec un punch d’enfer et un sens de l’improvisation hors norme, Merri incarne un prêtre méphistophélique avec la folie des Monthy Python… .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Merri- La grande messe à L’improviste
L’événement Merri- La grande messe à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme
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