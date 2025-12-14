Brive-la-Gaillarde

Merri- La grande messe à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

En osant l’impensable, une messe pas catholique !

Une célébration iconoclaste et divertissante qui déchaîne les fous rires et les passions !

Avec un punch d’enfer et un sens de l’improvisation hors norme, Merri incarne un prêtre méphistophélique avec la folie des Monthy Python… .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Merri- La grande messe à L’improviste

L’événement Merri- La grande messe à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme