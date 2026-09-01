Informations pratiques

Merville

MERVILLE EN FÊTE

Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-18

La fête locale de Merville revient !

Au cœur du village, profitez de la fête foraine, du feu d’artifice, des bals et des animations organisées par la Mairie et le Comité des Fêtes !

Au programme

Vendredi

21h00 Lancement de la fête locale.

22h00 Feu d’artifice au stade de foot.

22h15 Bal avec No Name .

Samedi

11h30 Cérémonie commémorative au monument aux morts.

12h00 Concert, apéritif et repas au J&J, Rue de la Brasserie.

16h00 Début de la fête foraine.

18h00 Apéritif-Concert.

21h30 Bal avec Cocktail de nuit .

Dimanche

10h30 Animations pour enfants.

11h30 Apéro-Concert musette et variétés avec Hugues Lamagat.

16h00 Début de la fête foraine et démonstration de danses traditionnelles par Poutou de Toulouse .

18h00 Apéritif-Concert.

19h00 Restauration sur place avec le comité des fêtes.

21h00 Bal musette et variétés avec Hugues Lamagat.

Lundi

14h30 Concours de pétanque au boulodrome.

19h00 Clôture des festivités. .

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

The Merville local festival is back!

In the heart of the village, enjoy the carnival, fireworks, dances, and entertainment organized by the Town Hall and the Festival Committee!

L’événement MERVILLE EN FÊTE Merville a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE