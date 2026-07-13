AGENDA · Rennes
Mes applis, mes amours, mes emmerdes Le Bacchus Rennes
mardi 19 janvier 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Mes applis, mes amours, mes emmerdes Le Bacchus Rennes 19 – 24 janvier 2027
Où comment les applications censées vous simplifier la vie peuvent vous la pourrir !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-19T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-24T18:15:00.000+01:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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