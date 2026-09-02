Informations pratiques

Sainte-Maxime

Mes commerces en Fête

Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Cette journée a pour objectif de promouvoir les valeurs du commerce de proximité maximois auprès de la population

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Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Mes commerces en Fête

The aim of this event is to promote the values ​​of local businesses in Sainte-Maxime to the community.

L’événement Mes commerces en Fête Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime