Mes commerces en Fête Sainte-Maxime
samedi 10 octobre 2026 · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Mes commerces en Fête
Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Cette journée a pour objectif de promouvoir les valeurs du commerce de proximité maximois auprès de la population
.
Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Mes commerces en Fête
The aim of this event is to promote the values of local businesses in Sainte-Maxime to the community.
L’événement Mes commerces en Fête Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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