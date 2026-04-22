Saint-Martin-le-Beau

Mes enfants chéris, je voulais vous dire

20 Rue du Gros Buisson Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Mes enfants chéris, je voulais vous dire est le récit de la famille Goupille durant la seconde guerre mondiale. L’histoire vraie d’une famille engagée dans la résistance. Spectacle jeune public À partir de 9 ans

André Goupille, vétérinaire à La Haye-Descartes, a fait passer clandestinement la ligne de demarcation à ceux qui venaient frapper à sa porte grâce au laissez-passer dont il bénéficiait pour circuler entre la zone occupée et la zone libre. Avec le concours de ses deux garçons, Louis et Pierre, il a été l’un des plus important passeurs.

En remerciement pour leur aide, de nombreuses personnes ont adressé à André Goupille et à sa femme Jeanne des lettres pleines de reconnaissance. Le texte de Mes enfants chéris, je voulais vous dire est fondé sur ces courriers. .

20 Rue du Gros Buisson Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

Mes enfants chéris, je voulais vous dire is the story of the Goupille family during the Second World War. The true story of a family involved in the Resistance. Young audience From age 9

L’événement Mes enfants chéris, je voulais vous dire Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37