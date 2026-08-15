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Mes petits ateliers nature Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Mes petits ateliers nature Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Mes petits ateliers nature

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-11-25

Date(s) :
2026-10-22 2026-11-25

Voyageurs d’automne.

A partir de 6 ans   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Mes petits ateliers nature

L’événement Mes petits ateliers nature Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux

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