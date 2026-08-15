Mes petits ateliers nature Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Mes petits ateliers nature

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-10-22 2026-11-25

Voyageurs d’automne.

A partir de 6 ans .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Mes petits ateliers nature

L’événement Mes petits ateliers nature Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux