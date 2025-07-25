MES PETITS OPÉRAS Théâtre Blossac Châtellerault

MES PETITS OPÉRAS

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

La cantatrice Aria Di Tralala s’apprête à donner son grand récital et chauffe ses cordes vocales. Lorsqu’elle s’aperçoit qu’un public d’enfants s’est glissé jusqu’à sa loge, la Diva leur propose un récital à travers des extraits des plus grands airs d’Opéra qu’elle a chantés tout au long de sa carrière. Le spectacle se déploie en quatre grands actes thématiques, chacun explorant une facette emblématique du répertoire lyrique les duos, les figures marquantes, les grandes passions et enfin, une séquence dédiée aux rôles masculins.

Mylène Bourbeau est une soprano canadienne à la voix agile et expressive. Elle s’est illustrée aussi bien dans le grand répertoire (Mozart, Delibes, Offenbach) que dans l’opérette et la création contemporaine, en France comme à l’étranger. Artiste polyvalente, elle mêle chant, théâtre et comédie, notamment dans des productions originales comme The Opera Locos .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

