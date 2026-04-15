Messe Bénévent-l’Abbaye
Messe Bénévent-l’Abbaye mercredi 15 avril 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Messe
Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:00:00
fin : 2026-06-10 23:59:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
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Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 05 66 paroisse.st.jacques@diocese-limoges.fr
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English : Messe
L’événement Messe Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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