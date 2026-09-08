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Messe de la Sainte Etienne Collégiale Saint Martin Colmar

samedi 26 décembre 2026 · Colmar

Messe de la Sainte Etienne Collégiale Saint Martin Colmar

Informations pratiques

Début
samedi 26 décembre 2026
Fin
samedi 26 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
18 Place de la Cathédrale
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

Messe de la Sainte Etienne Collégiale Saint Martin

18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-26 10:00:00
fin : 2026-12-26

Date(s) :
2026-12-26

0  .

18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 64 64 09  stmartin.colmar@gmail.com

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English :

L’événement Messe de la Sainte Etienne Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de Colmar

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