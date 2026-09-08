AGENDA · Colmar
Messe de la Sainte Etienne Collégiale Saint Martin Colmar
samedi 26 décembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Messe de la Sainte Etienne Collégiale Saint Martin
18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-26 10:00:00
fin : 2026-12-26
Date(s) :
2026-12-26
0 .
18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 64 64 09 stmartin.colmar@gmail.com
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English :
L’événement Messe de la Sainte Etienne Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de Colmar
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