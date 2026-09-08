Informations pratiques

Colmar

Messe de la Sainte-Famille Collégiale Saint Martin

18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-27 18:00:00

fin : 2026-12-27

Date(s) :

2026-12-27

0 .

18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 64 64 09 stmartin.colmar@gmail.com

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English :

L’événement Messe de la Sainte-Famille Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de Colmar