Messe de la veillée de Noël Collégiale Saint Martin Colmar
jeudi 24 décembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Messe de la veillée de Noël Collégiale Saint Martin
Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24 17:00:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
Messe des familles.
Ouverture de la Collègiale St Martin de 8h à 16h30 et de 23h à 1h30.
Noël à partager en famille, entre les enfants et leurs parents ! 0 .
Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com
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English :
Family Mass.
L’événement Messe de la veillée de Noël Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de Colmar
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