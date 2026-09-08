Informations pratiques

Colmar

Messe de la veillée de Noël Collégiale Saint Martin

Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24 17:00:00

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

Messe des familles.

Ouverture de la Collègiale St Martin de 8h à 16h30 et de 23h à 1h30.

Noël à partager en famille, entre les enfants et leurs parents ! 0 .

Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com

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English :

Family Mass.

L’événement Messe de la veillée de Noël Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de Colmar