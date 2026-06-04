Messe en si mineur Festival international d’opéra baroque null Impasse Notre-Dame Beaune

Beaune

Messe en si mineur Festival international d’opéra baroque

null Impasse Notre-Dame Basilique Notre Dame Beaune Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 110 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’œuvre de toute une vie

Avec la Messe en si mineur, achevée au soir de sa vie, Bach semble vouloir rassembler les styles qu’il a explorés tout au long de sa carrière, en les portant à leur plus haut degré d’expression. Ce monument est le dernier accomplissement d’un homme dont la quête spirituelle transcende à la fois le luthérianisme, dont il est l’enfant, et le culte catholique, auquel paraît destinée cette messe latine.

Ce sera la première Messe en si à Beaune depuis 30 ans, et la première venue de Vox Luminis, sans doute l’ensemble le plus recherché aujourd’hui pour l’interprétation de la musique de Bach.

DISTRIBUTION

Sophia Faltas & NN, sopranos

Victoria Cassano & NN, alto

Jonathan Hanley, Raffaele Giordani, ténors

Anton Haupt, Felix Schwandtke, basses

Vox Luminis, chœur et orchestre

Lionel Meunier, basse et direction

1h50 sans entracte .

null Impasse Notre-Dame Basilique Notre Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Messe en si mineur Festival international d’opéra baroque

L’événement Messe en si mineur Festival international d’opéra baroque Beaune a été mis à jour le 2026-06-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)