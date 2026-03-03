Messe solennelle, par les Petits chanteurs de Monaco Thann

Messe solennelle, par les Petits chanteurs de Monaco

Début : Dimanche 2026-06-07 10:30:00

2026-06-07

Une messe solennelle sublimée par les chants des Petits Chanteurs de Monaco, entre émotion, musique et spiritualité.

Une messe solennelle portée par la finesse et la pureté des voix des Petits Chanteurs de Monaco. L’assemblée se laisse emporter par la musicalité des chants et la profondeur de l’instant, dans un cadre empreint de spiritualité et de sérénité. .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 07 15

A solemn mass sublimated by the songs of the Petits Chanteurs de Monaco, a blend of emotion, music and spirituality.

