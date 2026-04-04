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MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse dimanche 25 avril 2027.

Lieu : ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Adresse : 11 AVENUE RAYMOND BADIOU

Ville : 31300 Toulouse

Département : 31

Début : 2027-04-25

Fin : 2027-04-25

Heure de début : 16:00

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) Début : 2027-04-25 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31

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