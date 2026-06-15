Wasselonne

Messti annuel

7 Place du Général Leclerc Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dimanche 30 août 2026 de 10h à 18h au centre ville de Wasselonne

Messti annuel marché d’été, Rétro’Expo, animations musicales, fête foraine,…

Organisé par Wasselonne en Fête. 0 .

7 Place du Général Leclerc Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

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English :

L’événement Messti annuel Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble