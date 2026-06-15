Messti annuel Wasselonne
Messti annuel Wasselonne dimanche 30 août 2026.
Wasselonne
Messti annuel
7 Place du Général Leclerc Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Dimanche 30 août 2026 de 10h à 18h au centre ville de Wasselonne
Messti annuel marché d’été, Rétro’Expo, animations musicales, fête foraine,…
Organisé par Wasselonne en Fête. 0 .
7 Place du Général Leclerc Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
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English :
L’événement Messti annuel Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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