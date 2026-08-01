Informations pratiques

Still

Messti de Still

34 rue des Tuilleries Still Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-24 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Grand week-end festif dans le cadre du messti de Still, ambiance conviviale ouvert à tous !

Le programme du MESSTI de STILL 2026 est enfin là !

Rendez-vous pour quatre jours de fête, de convivialité et de bonne humeur !

Au programme

Projection gratuite du film Tous en scène pour les enfants.

Projection du film Les Bronzés .

Deux soirées karaoké pour partager un moment festif.

Une animation avec la clown Bigoudi.

Buvette, restauration et attractions foraines pendant toute la durée du Messti.

Ce programme est un premier aperçu !

Le programme détaillé de chaque journée, avec les horaires précis, les animations, les surprises et toutes les informations pratiques, sera dévoilé très prochainement.

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34 rue des Tuilleries Still 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 77 22 75 nicolas.fernandez@mairiedestill.fr

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English :

A festive weekend as part of the Still messti, with a friendly atmosphere open to all!

L’événement Messti de Still Still a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig