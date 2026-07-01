Informations pratiques

Oberhaslach

Messti d’Oberhaslach 2026

53 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-27 23:59:00

Date(s) :

2026-07-24

Le messti d’Oberhaslach est une fête traditionnelle et foraine qui se déroulera du vendredi au lundi. Pendant quatre jours le village vivra au rythme des animations, des orchestres, des attractions foraines et des moments de convivialité.

Au programme inauguration et repas festif le vendredi (sur réservation), élection de Miss et Mister Messti le samedi, corso fleuri et animations musicales le dimanche, puis passation des conscrits et grand feu d’artifice le lundi. Tout au long de la fête, les visiteurs pourront profiter des manèges, des grillades, de la buvette, ainsi que des tartes flambées et pizzas. Un rendez-vous incontournable pour partager un moment festif en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et conviale. .

53 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 61 92 78

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English :

L’événement Messti d’Oberhaslach 2026 Oberhaslach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig