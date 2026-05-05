Mestizaje En Viaje (CHI/ARG) MUSIQUE SUD-AMERICAIN Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand
Mestizaje En Viaje (CHI/ARG) MUSIQUE SUD-AMERICAIN Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand samedi 4 juillet 2026.
Jumilhac-le-Grand
Mestizaje En Viaje (CHI/ARG) MUSIQUE SUD-AMERICAIN
Salle de spectacle 70 allée des lumières Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Un couple de Chilien et Argentin, auteur, compositeur et interprète, qui depuis plusieurs années est aur la route pour partager leur culture musicale latine. MESTIZAJE EN VIAJE vous propose un duo complice et complémentaire accompagné d’une guitare, cajon, guiro et de plusieurs petits instruments.
Un couple de Chilien et Argentin, auteur, compositeur et interprète, qui depuis plusieurs années est aur la route pour partager leur culture musicale latine. MESTIZAJE EN VIAJE vous propose un duo complice et complémentaire accompagné d’une guitare, cajon, guiro et de plusieurs petits instruments, pour partager avec vous une intimité artistique sensible et à la fois rythmé coloré qui va vous faire swinguer ! .
Salle de spectacle 70 allée des lumières Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 97 63 28 info@la-rhue.com
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English : Mestizaje En Viaje (CHI/ARG) MUSIQUE SUD-AMERICAIN
A Chilean-Argentinian couple, author, composer and performer, who have been on the road for several years, sharing their Latin musical culture. MESTIZAJE EN VIAJE is a complementary duo, accompanied by guitar, cajon, guiro and several small instruments.
L’événement Mestizaje En Viaje (CHI/ARG) MUSIQUE SUD-AMERICAIN Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-05 par Isle-Auvézère
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